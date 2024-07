Ennesimo dramma sulla Statale 106, scontro tra una moto e un furgone: muore centauro

REGGIO CALABRIA – Un grave incidente è avvenuto sulla strada statale 106, all’altezza del bivio tra Bova Marina e Condofuri. Lo scontro ha coinvolto una moto e un furgone.

Il motociclista, l’unico ferito nell’incidente, è stato prontamente soccorso dal personale del Suem 118 di Melito Porto Salvo e trasportato in ospedale in condizioni critiche. Purtroppo dopo due ore dall’impatto è deceduto in ospedale. Sul luogo sono intervenuti anche i Carabinieri e la Polizia di Stato per effettuare i rilievi e gestire la situazione.