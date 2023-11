Elisuperfici notturne in Calabria: 7 nel Cosentino compreso l’Hub dell’Annunziata. Gara deserta

COSENZA – Il bando di gara per la realizzazione di 14 basi per l’atterraggio dell’elisoccorso (avanzate e notturne) per il soccorso sanitario di emergenza-urgenza territoriale extra-ospedaliera è andato deserto. Nessun operatore economico ha partecipato e, quindi, l’Asp di Cosenza, delegata da Azienda Zero, ha nuovamente ripubblicato il bando per che ha come oggetto la realizzazione di una “Rete di elisuperfici idonee al volo notturno per la gestione del servizio di Elisoccorso sul territorio della Regione Calabria”.

Elisuperfici avanzate e moderne

Si tratta di elisuperfici distinte in strutture hub, cosiddette Basi HEMS (Heticopter Emergency Medicat Service), idonee allo stazionamento-rimessaggio degli automezzi e all’alloggiamento del personale addetto al servizio. Elisuperfici avanzate e strutturate per consentire anche il volo notturno ed elisuperfici semplici per assicurare atterraggio e decollo in condizioni di emergenza, oltre all’individuazione di una rete di strutture sportive dotate di sistema di illuminazione e superfici di atterraggio idonee mediante avvicinamento strumentale al sito dell’evento con atterraggio sicuro con un investimento complessivo di oltre 2,6 milioni di euro.

Previste 14 basi, sette nel cosentino

Le basi di atterraggio nel bando dell’Asp per i velivoli di emergenza sono 14 compresi tre Hub e cinque spoke: Hub Catanzaro (Pugliese-Ciaccio), Catanzaro Germaneto università, Hub Reggio Calabria (Grande Ospedale Metropolitano), Hub Cosenza (Ospedale Civile dell’Annunziata), Base Hems Cosenza (località Cannuzze), Castrovillari (CS), Praia a Mare (CS), Paola (CS), Rossano (CS), Cetraro (CS), Lamezia Terme (CZ), Serra San Bruno (RC), Cirò Marina (KR), Sovoria Mannelli (CZ).