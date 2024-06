Due arresti per truffa: la figlia di una donna anziana segnala i finti carabinieri

CROTONE – Si è finto carabiniere e ha telefonato ad un’anziana donna di Crotone pretendendo denaro e preziosi per evitare l’arresto della figlia coinvolta in un incidente stradale. La truffa, secondo un modello ormai tristemente consolidato, però, in questo caso non è andata a buon fine grazie alla prontezza della figlia della vittima che si è rivolta al numero d’emergenza 112 denunciando l’accaduto e consentendo l‘arresto di due persone di 27 e 19 anni, entrambe di origine napoletana.

Alla vittima del raggiro erano stati chiesti per evitare l’arresto denaro e preziosi che un ‘collega’ del presunto militare dell’Arma sarebbe passato direttamente a ritirare. Cosa che è poi accaduta. A fare saltare i piani dei due è stata la prontezza della figlia della vittima che si è subito resa conto di cosa stava succedendo rivolgendosi ai carabinieri della Compagnia di Crotone che, a truffa ormai consumata, hanno bloccato i due responsabili a poca distanza dall’abitazione, mentre erano all’interno della loro auto. Nella disponibilità dei due sono stati trovati i preziosi che la donna aveva consegnato per un valore di qualche centinaia di euro.