Diciottenne tocca un palo della luce e rimane folgorato, è in gravi condizioni

SOVERATO (CZ) – E’ in gravi condizioni dopo essere rimasto folgorato da una scarica elettrica. E’ accaduto a Soverato in piazza Casalinuovo, ad un giovane di 18 anni, di Catanzaro. Secondo quanto emerso si era poggiato per un istante al palo quando è caduto a terra e a dare l’allarme sono stati alcuni passanti.

Allertati i sanitari del 118, ma anche carabinieri e vigili del fuoco, il 18enne è stato prima defibrillato sul posto e poi portato in ospedale in gravi condizioni. Nel frattempo i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la zona e avviato gli accertamenti del caso per capire se si sia trattato di una dispersione di energia elettrica.