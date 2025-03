Contrasto al gioco d’azzardo, 6 milioni in 3 anni per le dipendenze patologiche: coinvolti 8mila studenti cosentini

- Advertisement -

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – In tre anni, la Regione Calabria ha programmato complessivamente oltre 6 milioni di euro per contrastare le dipendenze patologiche: dalla tossicodipendenza alla ludopatia, con un’attenzione particolare alla prevenzione tra i giovani. Solo nella provincia di Cosenza, oltre 8mila studenti sono e saranno coinvolti in programmi di tutela e prevenzione. Ad esprimere soddisfazione per l’impegno senza precedenti avviato e portato avanti su questo delicatissimo capitolo sociale e sanitario è la presidente della terza commissione sanità del Consiglio Regionale Pasqualina Straface nel ruolo di consigliere delegata dal Presidente alle politiche per le dipendenze patologiche.

Sfruttate tutte le misure a disposizione dal Ministero della Salute

“Insieme al presidente Occhiuto – ricorda – stiamo coordinando tutti i programmi e gli eventi regionali per il contrasto alle dipendenze patologiche e al gioco d’azzardo, mettendo in campo, in stretta collaborazione con il Dipartimento regionale salute, tutte le misure possibili utili mappare e governare il fenomeno. Questo – aggiunge – ci sta consentendo di mettere in atto strumenti efficaci, intercettando ed utilizzando ogni utile risorsa resa disponibile dal Ministero della Salute”.

Prevenzione nelle scuole e terapia

“Da inizio legislatura i risultati prodotti da questa azione hanno dato importanti risultati. Abbiamo coinvolto – spiega ancora la consigliera regionale – tutte le cinque aziende sanitarie della Calabria e i Servizi per le Dipendenze (SerD) delle Asp, comprese le comunità terapeutiche per tossicodipendenti della regione lavorando lungo due direttrici: la prevenzione e la terapia”.

Coinvolte 90 scuole, 24 nella provincia di Cosenza

“In soli due anni, con il coinvolgimento di docenti e studenti, l’azione di contrasto alle dipendenze attuata dalla Regione ha coinvolto ben 90 istituti scolastici calabresi, tra scuole secondarie di primo grado e scuole superiori, di cui 24 nella provincia di Cosenza. Questo – sottolinea la Presidente della Terza Commissione – ci ha consentito di alzare nelle scuole una prima ed importante cortina difensiva contro le dipendenze. Inoltre, sono stati istituiti 15 servizi terapeutici gestiti da comunità specializzate, che accolgono i giocatori patologici che in collaborazione con i SerD oggi hanno intrapreso un percorso di riabilitazione e di reintegrazione sociale.

“Complessivamente, negli ultimi due anni, la Regione Calabria investito 4,5 milioni di euro di fondi destinati alla prevenzione, al recupero e alla riabilitazione. Ma non è finita qui, perché il prossimo 30 aprile – annuncia la consigliera delegata alle politiche per le dipendenze patologiche – la Regione chiederà al Ministero della Salute un ulteriore finanziamento di 1,5 milioni di euro, per portare le risorse complessive a 6 milioni di euro. Continueremo a lavorare con determinazione per contrastare ogni dipendenza e tutelare – conclude Pasqualina Straface – la salute dei calabresi ma anche e soprattutto il benessere delle famiglie delle persone dipendenti”.