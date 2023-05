Consorzio Terredamare, domani la presentazione ufficiale della rivista 2023

COSENZA – Confronto sul turismo in Calabria e presentazione della rivista 2023, ecco un nuovo importante tassello in vista dell’estate e delle importanti opportunità per il settore. Domani, presso l’Hotel Baia dell’Est, a Caminia di Stalettì alle ore 10,30, sarà presentata alle istituzioni e alla stampa la rivista-catalogo edizione 2023 del Consorzio Terredamare, realtà associativa regionale, operante sul territorio calabrese da oltre dieci anni, che aggrega diverse tipologie di imprese nel settore turistico e si è resa promotrice e realizzatrice di Associazioni turistiche e reti di operatori del settore.

In occasione della presentazione, si dialogherà su “Turismo in Calabria. Confronto tra pubblico e privato”. Ad aprire i lavori saranno il sindaco di Montauro, Giancarlo Cerullo e il sindaco di Stalettì Mario Gentile per i saluti istituzionali. Seguirà l’introduzione, a cura del Presidente del Consorzio Terredamare, Marco Cupello quindi gli interventi di Adele Filice, direttore responsabile della rivista; Francesco Imbroisi, Direttore generale del Consorzio; Anna de Fazio, Vice Presidente del Consorzio; i Sindaci del circuito Terredamare, nei cui Comuni si trovano le località ritratte nelle copertine delle edizioni precedenti.

Chiuderà gli interventi, Vincenzo Farina, Vice Presidente Vicario FIBA Nazionale e Presidente Confesercenti Calabria. Le conclusioni sono affidate a Filippo Mancuso, Presidente del Consiglio Regionale della Calabria. Nel ruolo di moderatrice, la giornalista Maria Teresa Rotundo. Rlb è radio partner dell’evento e seguirà la manifestazione in diretta.