Camper si ribalta sull’A2, feriti due coniugi: chiusa la carreggiata in direzione sud – FOTO

CATANZARO – A causa di un veicolo ribaltato, la A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’ è temporaneamente chiusa al traffico in direzione Sud al km 295,000 in prossimità dello svincolo di San Mango d’Aquino, in provincia di Catanzaro. Nel mezzo, un camper che si è ribaltato per cause in corso di accertamento, viaggiavano marito e moglie che sono rimasti feriti.

Al momento il traffico veicolare in uscita viene deviato allo svincolo di San Mango d’Aquino con proseguimento fino allo svincolo successivo di Falerna e rientro in autostrada in direzione nord. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione dell’evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.