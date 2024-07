Cade durante un’arrampicato con gli amici: finisce in ospedale un 57enne

CATANZARO – Intervento tecnico-sanitario, particolarmente impegnativo, per la Stazione Alpina Catanzaro del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria CNSAS, allertata per un uomo, G. C. 57ANNI che, scivolando si è procurato una importante frattura ad un arto inferiore durante l’attività di arrampicata sportiva con un gruppo di amici. L’incidente è avvenuto nella falesia Pietra di Fota nel comune di Catanzaro.

La squadra di tecnici ed un sanitario del CNSAS Calabria è arrivata sul luogo dell’accaduto e, dopo aver messo in sicurezza l’infortunato, hanno prestato le prime cure stabilizzandone l’arto fratturato. Successivamente imbarellato e trasportato fino alla più vicina strada dove, ad aspettarlo, c’era un’ambulanza del 118.