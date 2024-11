Bronchiolite nei neonati, al via anche in Calabria la campagna di immunizzazione

- Advertisement -

CATANZARO – Il Presidente della Società Italiana di Neonatologia Regione Calabria dr Gianfranco Scarpelli, esprime soddisfazione e ringraziamento per l’inizio della Campagna di Immunizzazione. Anche in Calabria, infatti, grazie all’impegno del Commissario ad Acta Regione Calabria, del Dirigente Generale del Dipartimento Salute e Welfare e dei Dirigenti dei Settori Prevenzione e Farmaceutico dello stesso Dipartimento si è provveduto a rendere disponibile nei Dipartimenti Prevenzione delle Aziende Sanitarie della Regione Calabria il nuovo Anticorpo Monoclonale (NIRSEVIMAB).

Il nuovo farmaco, che da pochi mesi ha avuto l’autorizzazione AIFA, distribuito è in grado di prevenire fino al 90% dei ricoveri legati al VRS e verrà somministrato gratuitamente a tutti i nati da luglio 2024 in poi, con un’ unica somministrazione in tutti i Punti Nascita, prima delle dimissioni. “In questa prima fase per accelerare i tempi, essendo la stagione epidemica ormai alle porte – ha spiegato il Presidente della Sin-Calabria – nelle more di una distribuzione capillare su tutto il territorio, in collaborazione con i Pediatri di famiglia, i Punti Nascita provvederanno a richiamare tutti i nati in quel punto nascita a partire dal Luglio 2024”.

La campagna di Immunizzazione contro la bronchiolite si inserisce in un piano nazionale che mira a proteggere i bambini più vulnerabili, dopo che nel 2023 si sono registrati in Italia circa 15.000 ricoveri per Bronchiolite , di cui 3.000 in Terapia Intensiva e 16 Decessi. Anche in Calabria nel 2023 sono stai più di 300 i ricoveri per Bronchiolite e circa 80 in Terapia Intensiva.

“La somministrazione del nuovo Farmaco – ha dichiarato il dr Scarpelli – è fortemente consigliata: il farmaco che agisce rapidamente garantendo protezione dopo soli tre giorni dalla somministrazione è sicuro ed è stato già sperimentato con successo in Spagna ed in altri Paesi Europei,