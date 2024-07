Blitz della Finanza al comune di Ricadi, perquisizioni nell’ufficio tecnico

RICADI – Non c’è pace per il Comune di Ricadi. Dopo le dimissioni della maggioranza dei consiglieri comunali la Guardia di finanza di Vibo Valentia sta effettuando perquisizioni nel palazzo municipale di Ricadi, comune della costa vibonese. I finanzieri stanno effettuando una serie di verifiche non solo negli uffici ma anche nelle abitazioni di alcuni consiglieri dalle quali sarebbero stati acquisiti numerosi documenti.

Secondo quanto è stato possibile apprendere, gli investigatori starebbero procedendo per i reati di falso ed altro e il filone investigativo riguarderebbe i concorsi e gli appalti pubblici.