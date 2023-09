Blitz antimafia ‘Maestrale-Carthago’, 84 misure cautelari. Coinvolti anche ex politici e avvocati

ROMA – Una maxi operazione è scattata alle prime ore di oggi in tutta Italia. I carabinieri del comando provinciale di Vibo Valentia sono impegnati nel blitz antimafia “Maestrale-Carthago”, con l’impiego di oltre 600 militari, stanno eseguendo su tutto il territorio nazionale una misura cautelare nei confronti di 84 soggetti, 29 finite in carcere, 52 ai domiciliari e 3 raggiunte dalla misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L’operazione è coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, guidata dal procuratore Nicola Gratteri.

Secondo quanto emerso nell’operazione sarebbero rimasti coinvolti anche avvocati, ex esponenti politici e un dirigente medico.

Tra gli arrestati ai domiciliari ci sarebbero l’avvocato Azzurra Pelaggi di Vibo Valentia e il dottore Cesare Pasqua dirigente medico dell’Asp di Vibo Valentia, Andrea Niglia ex sindaco di Briatico ed ex presidente della Provincia di Vibo. Tra le persone finite in carcere invece, l’avvocato Francesco Sabatino di Vibo Valentia, nel cui studio legale è scattata una perquisizione.

