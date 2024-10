Auto prende fuoco in pieno centro abitato, conducente riesce a mettersi in salvo

ISOLA CAPO RIZZUTO (KR) – Un’auto ha preso fuoco questa questa mattina ad Isola Capo Rizzuto, in via degli Angeli, in pieno centro abitato. I vigili del fuoco intervenuti sul posto hanno provveduto a spegnere le fiamme partite dalla parte anteriore di una Mercedes Classe A. Il conducente che stava transitando sulla stradal dopo essersi accorto di quanto stava accadendo è sceso tempestivamente dal mezzo, fortunatamente rimanendo illeso. L’intervento dei vigili del fuoco ha evitato il propagarsi delle fiamme alle abitazioni vicine ed alla zona circostante. Sul posto per i rilievi del caso anche i carabinieri.

- Pubblicità sky-