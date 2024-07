Autisti di bisarche, recruiting day in Regione: obiettivo assumere 80 conducenti

CATANZARO – Martedi 9 luglio, dalle ore 9.30, organizzato dal dipartimento Lavoro, si terrà, nella sede della Cittadella regionale a Catanzaro, un recruiting day dell’azienda Automar, azienda specializzata in servizi di logistica integrata per l’automotive, parte di Grimaldi Group. L’iniziativa è stata avviata in seguito ai dialoghi intrapresi dalla Giunta regionale con le aziende interessate a investire in Calabria.

“Il modello di recruiting day già sviluppato in altre occasioni dalla Regione Calabria – evidenzia l’assessore regionale al Lavoro e alla Formazione professionale, Giovanni Calabrese – sta rappresentando un’occasione importante per contrastare la disoccupazione e supportare il mercato del lavoro calabrese con iniziative di assoluta qualità, grazie anche al costante impegno del dipartimento Lavoro. Pertanto, dopo l’interlocuzione tra il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, e il presidente di Automar, Costantino Baldissara, per promuovere l’avviamento al lavoro in Calabria grazie all’espansione delle attività aziendali, si avvia adesso la fase del reclutamento con l’obiettivo di assumere 80 autisti di bisarche”.

L’azienda offre, a chi è in possesso di patente CE e della carta di qualificazione del conducente (CQC) e un’esperienza pregressa di bisarca, un’assunzione diretta a tempo indeterminato, retribuzioni di 3.200 euro netti/mese, pacchetto welfare e rimborsi spese per due rientri mensili presso la propria residenza, essendo le sedi di lavoro disponibili a Civitavecchia (Rm), Pontecagnano (Sa) e Gioia Tauro (Rc). Chi, invece, possiede la patente CE e la CQC ma non ha esperienza di bisarca, potrà beneficiare di un programma di reclutamento aggiuntivo in programma dal mese di settembre. I lavoratori interessati possono verificare i requisiti e registrarsi per la selezione al seguente link.

Successivamente, ci si potrà recare direttamente presso la Cittadella regionale a Catanzaro il prossimo 9 luglio dalle 9:30, dove l’azienda effettuerà il processo di selezione e reclutamento.