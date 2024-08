Artigiano in Fiera 2024, la Calabria pubblica il bando e chiama a raccolta i professionisti

CATANZARO – Pubblicata la manifestazione di interesse, rivolta al comparto artigiano, per la partecipazione alla collettiva Calabria, organizzata dall’assessorato e dal dipartimento allo Sviluppo economico, presso la manifestazione fieristica “Artigiano in Fiera 2024”, che si terrà a Milano dal 30 Novembre all’8 dicembre 2024.

“L’iniziativa – evidenzia l’assessore regionale allo Sviluppo economico Rosario Varì – rappresenta una straordinaria occasione per promuovere la qualità e l’unicità delle creazioni artigianali calabresi ad un pubblico globale, per aprire possibili accessi su nuovi mercati e per creare opportunità di networking. Partecipare a questa fiera significa non solo promuovere i nostri prodotti, ma anche raccontare la storia, la cultura e l’arte del nostro territorio: un’azione di grande impatto che si inserisce nel solco delle azioni a supporto della competitività dei nostri sistemi produttivi”.

La manifestazione di interesse è reperibile al seguente link Manifestazione d’interesse