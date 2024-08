Ancora sangue sulle strade calabresi, un altro tragico incidente: muore un centauro di 53 anni

CROTONE – Dopo il weekend drammatico che ha visto morire ieri Ilaria Mirabelli a Lorica, continua la scia di sangue in Calabria con la morte di un uomo di 53 anni, Massimo Sepe. L’uomo, di Crotone, stava percorrendo la strada consortile in tarda mattinata, verso le 11,30, a bordo della sua moto, quando, per cause in corso di accertamento, ha impattato violentemente contro una Fiat Panda che veniva in senso opposto. L’uomo, a causa delle gravi ferite riportate, è deceduto dopo essere stato trasportato all’ospedale di Crotone. Sull’incidente indaga la Polizia stradale. Sepe, ex sottoufficiale della Guardia di Finanza e poi inserito nella comissione tributaria di Catanzaro, lascia due figli.

