Covid: in Calabria 483 contagi e una vittima. Positività scende al 13,21%

CATANZARO – Sono 483 i nuovi contagi in Calabria nelle ultime 24 ore, con un decesso registrato (3.114 da inizio pandemia). Il tasso di positività scende dal 16,60% al 13,21%. Negli ospedali, nel saldo tra ingressi e uscite, ci sono tre ricoverati in meno in area medica (125) e due in più in terapia intensiva (7). I casi attivi sono 7.010 (+172), gli isolati a domicilio 6.878 (+173) ed i nuovi guariti 310. I dati sono comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria. Ad oggi il totale dei tamponi eseguiti è di 3.986.904 con 593.653 positivi.

A livello provinciale i casi sono così suddivisi:

Catanzaro: casi attivi 1785 (24 in reparto, 5 in terapia intensiva, 1756 in isolamento domiciliare); casi chiusi 101218 (100824 guariti, 394 deceduti). Cosenza: casi attivi 2364 (57 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2307 in isolamento domiciliare); casi chiusi 173089 (171721 guariti, 1368 deceduti). Crotone: casi attivi 287 (3 in reparto, 0 in terapia intensiva, 284 in isolamento domiciliare); casi chiusi 57227 (56957 guariti, 270 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 1877 (25 in reparto, 2 in terapia intensiva, 1850 in isolamento domiciliare); casi chiusi 197376 (196503 guariti, 873 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 468 (14 in reparto, 0 in terapia intensiva, 454 in isolamento domiciliare); casi chiusi 50726 (50536 guariti, 190 deceduti).