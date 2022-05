Sciame sismico in Calabria: oltre 10 scosse in un giorno, all’alba terremoto 3.3

CATANZARO – Si mantengono stabili i contagi in Calabria che oggi conta +953 nuovi casi a fronte di +6.037 test processati tra rapidi e molecolari. 4 i decessi accertati nelle ultime 24 ore (3 a Cosenza e 1 a Catanzaro). Tornano a diminuire i ricoveri in area medica (-5) con 188 ricoverati ma salgono in terapia intensiva (+3) e 12 posti letto occupati. Oggi si registrano +3.182 guariti. Il tasso di positività rimane invariato e si attesta al 15,79%.

I nuovi positivi sono così distribuiti per provincia: Cosenza (+352), Catanzaro (+206), Reggio Calabria (+181), Crotone (+163), Vibo Valentia (+46), Altra Regione o Stato Estero (+5).

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3.068.849. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 381.570 rispetto a ieri. Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 5.110 (52 in reparto, 7 in terapia intensiva, 5.051 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 53.660 (53.360 guariti, 300 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 31.735 (61 in reparto, 4 in terapia intensiva, 31.670 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 68.007 (66.919 guariti, 1088 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 2.746 (14 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.732 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 36.861 (36633 guariti, 228 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 4705 (51 in reparto, 1 in terapia intensiva, 4653 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 136773 (136.000 guariti, 773 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 12.554 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 12.544 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 26.840 (26.670 guariti, 170 deceduti).

L’ASP di Cosenza comunica 355 nuovi soggetti positivi di cui 3 fuori regione. Inoltre, specifica che dei tre Dei 3 decessi comunicati oggi, 2 sono avvenuti in reparto ed 1 decesso è avvenuto a domicilio il 04/01/2022 e se ne è avuta notizia oggi.

L’ASP di Catanzaro comunica 208 nuovi soggetti positivi di cui 2 fuori regione.

Covid: in Calabria -22,7% di nuovi casi nell’ultima settimana

In Calabria, nella settimana 11-17 maggio è stata registrata una performance in miglioramento per i casi attualmente positivi al Covid per 100.000 abitanti (3410) con una diminuzione dei nuovi casi (-22,7%) rispetto alla settimana precedente. Sopra media nazionale i posti letto in area medica (18,3%) e in terapia intensiva (5,7%) occupati da pazienti Covid-19. E’ quanto rileva la Fondazione Gimbe nel monitoraggio settimanale.

La percentuale di popolazione over 5 anni che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari al 10,2% (media Italia 7%) a cui aggiungere la popolazione over 5 anni temporaneamente protetta, in quanto guarita dal Covid da meno di 180 giorni, pari al 4%; la percentuale di popolazione over 5 anni che non ha ricevuto la terza dose di vaccino è pari a 10,4% (media Italia 7,1%) a cui aggiungere la popolazione over 5 anni guarita da meno di 120 giorni, che non può ricevere la terza dose nell’immediato, pari al 10,2%. Il tasso di copertura vaccinale con quarta dose (persone immunocompromesse) è del 5,4% (media Italia 25,8%). Il tasso di copertura vaccinale con quarta dose (over 80, ospiti RSA e fragili fascia 60-79) è del 3,2% (media Italia 11,5%).

La popolazione 5-11 che ha completato il ciclo vaccinale è pari 40,8% (media Italia 34,5%) a cui aggiungere un ulteriore 4,2% (media Italia 3,5%) solo con prima dose. I nuovi casi per 100.000 abitanti dell’ultima settimana sono così suddivisi per provincia: Crotone 603 (-10,4% rispetto alla settimana precedente); Catanzaro 497 (-29% rispetto alla settimana precedente); Cosenza 406 (-22,9% rispetto alla settimana precedente); Reggio di Calabria 336 (-18,2% rispetto alla settimana precedente); Vibo Valentia 200 (-39,1% rispetto alla settimana precedente).