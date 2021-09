Un asteroide intitolato alla ricercatrice e assessore Savaglio

COSENZA – Mentre il dato sui nuovi contagi da coronavirus in Calabria restano tutto sommato invariati, con una lieve flessione registrata nelle ultime 24 ore, torna a salire il dato dei ricoveri nelle terapie intensive ad un passo oramai dal superare la soglia critica del 10% dei posti occupati e con esso il passaggio in zona gialla dove si trova già la Sicilia da due settimane. Dopo due giorni, infatti, si registrano 3 nuovi ingressi mentre scende di due unità il dato in area medica, anche se in realtà da ieri si contano ben 10 nuovi ricoveri a fronte di 12 dimissioni, ma qui la soglia critica è stata già superata. Rispetto a ieri si registra un calo nel numero dei tamponi effettuati. Tra molecolari e antigenici sono stati effettuati +3.834 con il tasso di positività che sale leggermente e si attesta al 5,61%.

Sono le province di Reggio Calabria e di Cosenza quelle che fanno registrare il maggior numero di nuovi positivi. Sono +215 i nuovi positivi accertati oggi in tutta la Calabria dal dipartimento salute della Regione (ieri erano +245) comprese 9 persone residenti fuori regione. I casi confermati di oggi sono così suddivisi: Cosenza +65 contagi, Catanzaro +29, Crotone +26, Vibo Valentia +13, Reggio Calabria +73. Altra Regione o Stati esteri +9. Nella nostra regione, con i nuovi positivi riscontrati oggi, si raggiungono i 79.805 casi totali da inizio pandemia.

Casi attivi in diminuzione per il terzo giorno

Analizzando i dati e i numeri sul contagio in Calabria, compresi i residenti e le persone da fuori regione, continua a diminuire il numero di persone attualmente positive al covid in tutta la Calabria: i casi attivi sono 5.020, con un decremento di 63 persone rispetto a ieri. Il numero dei guariti sale in totale a 73.446 con un incremento di 277 persone nelle ultime 24 ore. Anche oggi si registra un solo decesso (a Reggio Calabria) con il numero complessivo dei morti da inizio pandemia che sale a 1,339.

Salgono le intensive, lieve calo in area medica

Come detto due posti in menonei reparti covid (10 ricoveri e 12 dimissioni) mentre sale di tre unità il dato delle terapie intensive. Sono complessivamente 195 le persone ricoverate nei nosocomi calabresi. Di queste, 179 si trovano nei reparti di malattie infettive (-2) e 16 in terapia intensiva (+3). Infine sono 4.825 le persone in isolamento domiciliare, 64 in meno rispetto a ieri. Di queste, 357 sono persone residenti fuori regione o in altri Stati esteri.

Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro

CASI ATTIVI 254 (24 in reparto, 4 in terapia intensiva, 226 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 10.833 (10.684 guariti, 149 deceduti)

Cosenza

CASI ATTIVI 1.429 (45 in reparto, 4 in terapia intensiva, 1.380 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 24.596 (23.980 guariti, 616 deceduti)

Crotone

CASI ATTIVI 308 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 292 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 7.264 (7.156 guariti, 108 deceduti)

Reggio Calabria

ASI ATTIVI 2.364 (83 in reparto, 8 in terapia intensiva, 2.273 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 25.435 (25.072 guariti, 363 deceduti)

Vibo Valentia

CASI ATTIVI 306 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 297 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 5.927 (5.831 guariti, 96 deceduti)