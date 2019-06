Vigili del Fuoco domano incendio e trovano un cadavere

Il corpo dell’uomo era quasi interamente carbonizzato, indagini in corso da parte dei carabinieri

CATANZARO – Anziano trovato privo di vita in un’area rurale del catanzarese. Da una prima analisi sembrerebbe trattarsi di un uomo di circa 70 anni rinvenuto quasi interamente carbonizzato in una zona di campagna tra i comuni di Settingiano e Tiriolo, nel Catanzarese. La scoperta è stata fatta dai Vigili del Fuoco, intervenuti dopo una chiamata alla sala operativa per un incendio che stava interessando dei terreni. Dopo avere domato le fiamme, è stato scoperto il cadavere. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Marcellinara e della Compagnia di Catanzaro che hanno avviato le indagini. L’ipotesi piĂą accreditata è che l’uomo possa avere appiccato il fuoco per bruciare alcune sterpaglie, rimanendo però intrappolato nel rogo per errore.