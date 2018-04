Precipita con l’auto in un torrente, morto un 39enne

Sul posto sono intervenute le Volanti e, per i rilievi, gli agenti del pronto intervento del servizio stradale della polizia municipale. Nonostante l’arrivo dei soccorsi per il 39enne non c’è stato nulla da fare

REGGIO CALABRIA – Giuseppe Cotroneo, 39 anni, è morto sul colpo per le ferite riportate in un incidente stradale avvenuto sulla bretella del torrente Calopinace, a Reggio Calabria ieri sera. L’incidente è avvenuto intorno alle ore 20.30, quando per cause in corso di accertamento l’autovettura condotta dall’uomo, una Suzuki Vitara è terminata oltre la carreggiata precipitando nel torrente. Per l’uomo non c’e’ stato nulla da fare, nonostante il generoso tentativo dei vigili del fuoco, accorsi sul posto, che per 40 minuti hanno tentato di rianimarlo praticandogli un massaggio cardiaco in attesa dell’ambulanza del 118.