Costa degli Aranci: Copanello e Stalettì… un mare da sogno tra le perle dello Ionio

STALETTI’ (CZ) – Quella degli Aranci non solo è considerata una delle più belle coste di tutta la Calabria nel cuore della costa ionica, nei territori compresi tra il fiume Tacina a nord e il fiume Stilaro a sud, corrispondente al Golfo di Squillace sullo ionio catanzarese, ma soprattutto una delle maggiori realtà turistiche della Calabria per servizi offerti ai turisti. Questo lembo di territorio si caratterizzata da lunghe spiagge basse dove si alternano sabbia e ghiaia, intervallate da picchi granitici che si tuffano nel mare creando grotte e anfratti sommersi. Costellano questo tratto di costa incantevoli cittadine, ricche di storia, arte e cultura, ben attrezzate e con ottime strutture ricettive.

Agli arenili ciottolosi delle lunghe spiagge di Roccelletta di Borgia a nord, della notissima Soverato e di Davoli Marina a sud, si contrappone il possente Promontorio di Stalettì, che offre certamente gli scorci più belli e suggestivi dell’intera Costa degli Aranci. Il promontorio, si alza lungo la spiaggia di Squillace Lido ed è costeggiato dalle incantevoli spiagge di Copanello.

Copanello è costituita da due località, Copanello Alta e Copanello Lido: quest’ultima è una delle più importanti stazioni balneari della Calabria, offrendo al turista infrastrutture di prim’ordine. Copanello Lido è caratterizzata da un’ampia spiaggia dorata interrotta per un tratto dalla suggestiva scogliera sulla quale sorge il paese. Il mare è azzurro con fondali sabbiosi e digradanti, ideali per nuotare e fare il bagno. Una volta a Copanello, vale una visita la famosa grotta di San Gregorio.

L’alta scogliera su cui sorge il paese di Copanello si protende nel mare limpido e cristallino, interrompendo brevemente la spiaggia vasta e spaziosa. Piccoli scogli rocciosi incorniciano un variopinto fondale marino, famoso per la notevole bellezza. La spiaggia è amata dagli adulti e soprattutto dai bambini, che adorano tuffarsi dagli scogli e fingersi grandi esploratori per scoprire cosa si nasconde tra le rocce.

A soli 5 km da Copanello troviamo l’incantevole baia di Caminia di Stalettì. Conosciuta ovunque nel mondo per la sua natura incontaminata e meta esclusiva per tantissimi vacanzieri in cerca di luoghi mozzafiato e di spiagge dalle acque cristalline, Caminia è una delle località più suggestive della costa degli Aranci, grazie alla sua lunga spiaggia color avorio incastonata nella splendida scogliera di granito grigio, ovvero la scogliera di Torrazzo, che si erge a picco sul mare ed è compresa nel territorio di Caminia, che a sua volta fa parte del comune di Stalettì. Il mare in questo punto è incontaminato e cristallino. Intorno alla scogliera sono presenti numerose tracce di vegetazione marina.C aminia è una meta molto frequentata dai giovani che preferiscono una vacanza dinamica. La spiaggia è sabbiosa con grani di dimensioni medio piccole, il mare è trasparente e pulito.

Le Vasche di Cassiodoro: una piscina naturale in mezzo al mare

Tra Caminia e Copanello sono presenti diverse località, come le famose Vasche di Cassiodoro dove gli antichi romani allevavano le murene e i cui fondali sono caratterizzati da sabbia bianchissima; la grande varietà di concrezioni di cui sono ricoperte le rocce, la presenza di archi rocciosi, tane e insenature dove trovano rifugio spigole, saraghi e persino cernie, rappresentano un vero e proprio paradiso per le immersioni, soprattutto notturne. Altre mete da non perdere sono: la famosa Spiaggetta, alla quale si accede principalmente via mare; la Torre del Palombaro molto frequentata da sub o da chi decide di fare un giro in barca o in pedalò e desidera fare un bagno tra le acque pulite

Nel cuore della Costa degli Aranci la spiaggia di Pietragrande rappresenta da oltre trent’anni un centro balneare e turistico di altissimo livello. Il mare cristallino, le tante spiaggette, le scogliere incantevoli, le antiche tradizioni storiche, compongono una cornice splendida per una vacanza indimenticabile. Anche in questo caso la maggior parte delle spiagge sono accessibili solo via mare, ma una volta arrivati, si possono ammirare veri e propri angoli di paradiso.

Luoghi storici di interesse

Copanello ospita nel suo territorio numerose testimonianze archeologiche di epoca tardo-romana, come i resti della piccola cappella triabsidata di S.Martino, per molto tempo identificata come la tomba di Cassiodoro, personaggio storico originario della vicina Squillace; il Museo Naturalistico Libero Gatti; le vasche di Cassiodoro; la Rotonda sul mare, che pare abbia ispirato il cantante Fred Bongusto nella composizione del testo dell’omonima canzone, anche se non si possiedono fonti certe.

Notevoli le altre testimonianze archeologiche, dalla chiesa di Santa Maria Vetere ai resti del castrum bizantino, dall’antica via romana che si ricongiunge alla via Grande di Stalettì, alla Fontana di Cassiodoro attigua al Casino Pepe, già antico ninfeo romano e successivamente cristianizzata all’epoca di Gregorio Magno e da non confondersi con la fonte Arethusa citata dallo stesso Cassiodoro. Più recenti sono il casino Pepe, che parrebbe essere stato costruito sul luogo in cui sorgeva il Vivarium e i bunker di piccole e medie dimensioni costruiti durante la seconda guerra mondiale.

Come arrivare

La spiaggia di Caminìa è situata presso la frazione omonima nel comune di Staletti, dista 7 Km dalla caotica Soverato, 15 Km da Catanzaro Lido e 40 Km circa dalla stazione ferroviaria e dall’aeroporto di Lamezia Terme. Per coloro che arrivano in macchina tramite l’autostrada A3 Salerno Reggio Calabria occorre uscire allo svincolo di Lamezia Terme, quindi percorrere la superstrada S280 per Catanzaro, poi svincolo per Catanzaro Lido e Soverato. Per chi invece percorre la Strada Statale 106, Caminia è facilmente raggiungibile uscendo all’omonimo svincolo e seguendo le indicazioni. .

Per chi arriva in treno dalla stazione ferroviaria di Lamezia Terme, occorre prendere il collegamento per Catanzaro Lido o Soverato, quindi trasferimento in taxi a Caminia

La spiaggia è caratterizzata da uno splendido litorale ampio e di sabbia chiara, il mare che la bagna è cristallino e trasparente, con un fondale che digrada piuttosto velocemente verso il largo. Sulla spiaggia sono presenti due stabilimenti, il resto è spiaggia libera.