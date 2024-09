Zumpano, più agenti e nuovi dispositivi per controllare assicurazioni e revisioni auto

ZUMPANO (CS) – Dal 1° ottobre 2024, la Polizia Locale di Zumpano potenzierà i controlli su copertura assicurativa e revisione periodica dei veicoli, con l’obiettivo di incrementare la sicurezza stradale e far rispettare il Codice della Strada. Le verifiche, che interesseranno le aree più trafficate, saranno effettuate sia di giorno che di sera, grazie a dispositivi elettronici avanzati che permetteranno di rilevare in tempo reale infrazioni relative all’art. 193 (copertura assicurativa) e all’art. 80 (revisione periodica) del Codice della Strada.

I dispositivi, recentemente installati, consentiranno di monitorare in tempo reale le infrazioni, mentre le pattuglie della Polizia Locale presidieranno la zona commerciale di Zumpano, in particolare su Via Beato Francesco Marino, per ulteriori controlli di supporto.

“Il nostro progetto di sicurezza prevede una presenza costante della Polizia Locale per garantire un monitoraggio continuo delle condizioni stradali”, ha dichiarato il Comandante Andrea Donato. “Questi interventi rispondono alle preoccupazioni dei cittadini riguardo alla sicurezza nelle zone a maggiore densità abitativa e commerciale”.

Anche il Sindaco Fabrizio Fabiano, insieme al Consigliere Antonio Imbrogno, delegato alla sicurezza stradale, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa: “La sicurezza stradale è una priorità per la nostra amministrazione. Contrastare gli illeciti è una risposta concreta alle preoccupazioni dei cittadini, soprattutto su arterie spesso teatro di incidenti.”

L’iniziativa mira a promuovere una cultura della legalità e della sicurezza stradale, sensibilizzando gli automobilisti sul rispetto delle norme del Codice della Strada. La Polizia Locale continuerà a vigilare per prevenire infrazioni e migliorare la qualità della vita nei vari quartieri del comune. “Automobilisti, verificate di essere in regola con assicurazione e revisione dei vostri veicoli!”, conclude la nota comunale.