Sindaco di Carolei aggredito per la mancata ricarica della social card. Ricevuto dal Prefetto

COSENZA – Francesco Iannucci, primo cittadino di Carolei, piccolo centro alle porte di Cosenza è stato aggredito da un uomo che lamentava la mancata ricarica della social card destinata alle famiglie in difficoltà economiche. A specificare i motivi del gesto – in un primo tempo sembrava che la vicenda fosse in relazione alla revoca del reddito di cittadinanza – è stato lo stesso Iannucci che questa mattina è stato ricevuto dal prefetto di Cosenza, Vittoria Ciaramella alla quale ha raccontato come sono andati i fatti. Iannucci era davanti al palazzo comunale con altre persone quando un cittadino, in evidente stato di alterazione, è sceso dall’auto e ha iniziato ad aggredirlo prima verbalmente e poi con calci e pugni.

“Non riesco a spiegarmi il gesto – ha detto Iannucci all’uscita dell’incontro – perché la ricarica della carta della spesa viene erogata dall’Inps, quindi credo che sia stato fomentato da qualcuno. Non sono riuscito a farlo ragionare perché era evidente il suo stato di alterazione. Per fortuna sono intervenute anche altre persone che erano presenti a fermarlo”.

Sul posto sono intervenuti poi i carabinieri che hanno denunciato in stato di libertà il soggetto autore dell’aggressione, già noto alle forze dell’ordine, trovato anche in possesso di alcuni grammi di droga. “La vicinanza delle istituzioni e delle forze dell’ordine – ha aggiunto il primo cittadino – è fondamentale per noi sindaci che siamo soli sui territori, specie in questo momento di forte crisi”.