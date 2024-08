Sib-Confcommercio Cosenza: “aderiamo alla protesta dei balneari”

COSENZA – “Difendere il proprio lavoro è giusto. Anzi, è un dovere. Ancora di più se si tratta di difendere il frutto di decenni di sacrifici. I balneari di Sib Confcommercio lo hanno fatto in piazza e nei Tribunali. È ora di farlo anche nelle nostre aziende“. E’ quanto afferma in un comunicato Antonio Giannotti, presidente di Sib Confcommercio Cosenza che annuncia l’adesione compatta della sua organizzazione “alla mobilitazione simbolica dei balneari prevista per domani”.

“L’iniziativa, promossa congiuntamente da Sib-Fipe e Fiba-Confesercenti – è detto nel comunicato – ha l’obiettivo di sensibilizzare il governo sull’urgenza di chiarire i punti ancora in sospeso riguardanti l’applicazione della direttiva Bolkenstein. Al centro delle richieste vi è l’adozione di una forma di equo indennizzo per coloro che rischiano di perdere la propria concessione a causa delle gare che si terranno nei prossimi mesi“.

“La mobilitazione – riporta il comunicato – prevede la chiusura degli ombrelloni per due ore. Se non ci sarà una presa di posizione dell’esecutivo, le proteste continueranno il 19 agosto, con una chiusura di quattro ore, e il 29 agosto, con una chiusura di sei o otto ore”.