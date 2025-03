Seggio a Gentile, Conte e Movimento 5 Stelle il 29 marzo a Corso Mazzini: «Alziamo la testa»

- Advertisement -

COSENZA – “Alziamo la testa. Un Seggio rubato è un attacco ai cittadini. Facciamo valere il nostro voto“. Questo è scritto sul manifesto che annuncia sabato 29 marzo, nel pomeriggio, la manifestazione indetta dal Movimento 5 Stelle a annunciata alcuni giorni fa dalla deputata cosentina Anna Laura Orrico.

Sarà presente anche il leader Giuseppe Conte per contestare quello che il Movimento ha definito un vero e proprio scippo “un furto di democrazia in Parlamento – ha scritto la Orrico -. “Una famiglia di politici calabresi ha tenuto in scacco la maggioranza e si è presa gioco del voto dei calabresi cacciando la collega Elisa Scutellà’ dalla Camera. Come risposta il 29 marzo scendiamo nuovamente in piazza. Lo facciamo a Cosenza dove nel 2022 i cittadini avevano affidato il loro voto di rottura al MoVimento 5 Stelle ed a me. Con noi ci sarà il presidente Giuseppe Conte e tanti altri portavoce del Movimento 5 Stelle da tutto il Paese. Nei prossimi giorni vi daremo tutte le informazioni del caso. Nel frattempo mobilitiamoci: parleremo anche di sanità, istruzione, infrastrutture e tutte le problematiche che ci attanagliano foraggiate dalla malapolitica amorale. Partecipiamo per lanciare un messaggio a chi ha devastato la nostra terra”.