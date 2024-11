Scippi in pieno giorno a Cosenza, due episodi in una sola mattinata

- Advertisement -

COSENZA – Le forze dell’ordine indagano per risalire ai responsabili di due distinti episodi avvenuti in mattinata. Nel primo caso, una donna, dipendente dell’Agenzia delle Entrate, sarebbe stata avvicinata nei pressi del posto di lavoro. Il malvivente le ha rubato gli orecchini evidentemente di valore. Allertati i carabinieri sono intervenuti sul posto e hanno raccolto la sua testimonianza avviando le indagini del caso. Il secondo episodio si è verificato nei pressi dell’istituto scolastico ‘Lucrezia della Valle’, in Piazza Giovanni Amendola. Anche in tal caso alla vittima sono stati rubati gioielli. Al vaglio delle forze dell’ordine ora, le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti in entrambi i punti per cercare di identificare i responsabili.