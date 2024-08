Ritrovata Lupetta, la cagnolina smarrita nell’incidente di Lorica in cui morì Ilaria

COSENZA – “Siamo felicissime di comunicarvi che la piccola #LUPETTA,è stata recuperata. La sua mamma umana dal cielo sarà felicissima. Grazie a tutti per le condivisioni e grazie a chi non ha mollato un attimo nel cercarla”. E’ l’annuncio fatto dalla pagina Facebook de Gli invisibili dei canili rifugio Cosenza ODV. La cagnolina era in auto con la proprietaria Ilaria Mirabelli morta a causa di un incidente stradale a Lorica, e la cui dinamica è ancora da chiarire. Da quel momento Lupetta si era smarrita e i social si erano mobilitati in un accorato appello per ritrovarla. Intanto ieri – durante la partita in casa tra il Cosenza e lo Spezia, il commosso addio dei tifosi a Ilaria Mirabelli, anche lei tifosa rossoblù «dagli spalti alle stelle eterno il tuo sorriso».

