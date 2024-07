Rende,”mantenere il servizio webcam Lipu”: documenta uno dei nidi di cicogna bianca in Calabria

RENDE – Il 31 luglio la webcam Lipu, installata sopra uno dei nidi di cicogna bianca presenti in Calabria, sospenderà per questa stagione la sua attività. In sei mesi ha trasmesso immagini uniche e inedite, ha emozionato migliaia di persone, è stata una straordinaria avventura condivisa sia in Italia che in Europa. Giunta al suo terzo anno di attività la webcam ha ripreso tutte le varie fasi riproduttive di una coppia di cicogna al nido: la sua costruzione, il corteggiamento, la deposizione delle uova, la nascita dei cicognini, le amorevoli cure dei genitori verso i piccoli e successivamente l’involo delle giovani cicogne avvenuto dopo 70 lunghi giorni di permanenza al nido.

Tutto questo in diretta streaming sotto l’occhio vigile, stupito ed emozionato di bambini, anziani, adulti, scolaresche, famiglie intere. Anche quest’anno dunque la webcam ha regalato immagini stupende, emozioni e gioie indescrivibili ma anche preoccupazioni per i cicognini in difficoltà, per il freddo, la pioggia battente, il sole cocente… Tramite le immagini che ha trasmesso, ci ha insegnato e mostrato la dura legge della selezione naturale e ci ha fatto capire che le cose in natura non sempre vanno come noi vogliamo o pensiamo ma devono essere approcciate in chiave scientifica, evoluzionistica e non solo emozionale. Ha consentito inoltre ai volontari e naturalisti della Lipu di Rende di acquisire dati scientifici e comportamenti etologici importanti ai fini di una migliore conoscenza della specie.

È stato anche uno strumento didattico unico e straordinario che ha permesso a molte scolaresche d’Italia, dal Piemonte alla Sicilia, di collegarsi con un semplice click e catapultarsi su un nido vero di cicogna bianca e osservarne in diretta i vari comportamenti della coppia e dei piccoli, una vera e propria lezione frontale di scienze naturali, la sensazione di essere lì, di toccare quasi le cicogne a pochi centimetri da loro senza arrecare alcun disturbo. Diversi sono stati gli elogi e i contatti che i naturalisti della sezione di Rende hanno ricevuto da docenti di tutta Italia, entusiasti di questa iniziativa, forse unica nel nostro Paese.

Questa webcam ha avuto anche un ruolo sociale, facendo stringere nuove amicizie, dibattiti e scambi di opinioni sui social, anche tra esperiti del settore. Ora il nido è vuoto! Il primo cicognino si è involato il 1 luglio, l’ultimo 4 giorni dopo, hanno frequentato il nido ancora per alcuni giorni, ora lo hanno completamente abbandonato. Già nella prima decade di agosto, infatti, giovani e adulti partiranno per il lungo viaggio migratorio verso il continente africano. La webcam pertanto il 31 luglio verrà disattivata e l’abbonamento streaming verrà rinnovato, si spera, a febbraio del prossimo anno, ovvero all’inizio della nuova stagione riproduttiva quando gli adulti ritorneranno al nido.