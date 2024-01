Rende, rifiuti e micro discariche a cielo aperto: «in periferia siamo abbandonati nell’immondizia»

RENDE – “Rende è sporca e questa situazione non è più accettabile né tollerabile”. È questa la denuncia che arriva in redazione da parte di alcuni cittadini di rende sommersi da sporcizia e micro discariche a cielo aperto soprattutto nelle zone periferiche della città. “Se il centro risulta sempre curato e pulito noi della periferia siamo abbandonati – racconta una cittadina a quicosenza -. Da diverso tempo nella mia zona i cumuli di spazzatura sono una costante. Le buste sono ormai aperte e riverse lungo le strade”.

Indubbiamente – ci teniamo a precisare – c’è un alto grado di inciviltà, che spinge i residenti a buttare i propri rifiuti per strada ma la gestione dei rifiuti urbani nella parte periferica, come a via Vallone, le stradine di via Marconi sono diventate una sfida critica, poiché il consumo e lo smaltimento dei materiali hanno raggiunto livelli senza precedenti. Queste micro discariche rappresentano una crisi ambientale e sanitaria che richiede soluzioni immediate e sostenibili. Nelle periferie si trovano pneumatici, mobili distrutti, sporcizia e altra spazzatura di vario genere.

Inoltre, i siti di smaltimento dei rifiuti spesso soffrono di sovraffollamento, e le persone sono costrette a gettare l’immondizia fuori dai cassonetti. Affrontare la questione della spazzatura in città richiede un approccio multiforme che coinvolga governi locali, comunità e aziende stesse. Inoltre, la chiusura delle PEZ ha aggravato la situazione in maniera significativa. Probabilmente l’adozione di regolamenti più rigorosi sull’imballaggio sostenibile e la gestione responsabile dei rifiuti dalle varie parte può ridurre notevolmente il flusso di rifiuti nella città.