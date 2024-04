Rende: al via la rassegna teatrale musicale ‘Pop-Up’, quattro eventi da non perdere

RENDE – Sarà il Piccolo Teatro Gulliver, sotto la guida del direttore artistico Massimo Cardamone, ad ospitare la rassegna teatrale musicale intitolata “POP-UP”, che promette di infondere una ventata di freschezza e originalità nel panorama culturale della provincia di Cosenza. Non solo una rassegna ma soprattutto un’esperienza immersiva che fonde teatro, musica e arte in un formato unico e dinamico. Ogni spettacolo è curato per sorprendere, coinvolgere e ispirare il pubblico, trasformando ogni serata in un’avventura indimenticabile. Si inizia domenica 14 aprile nel Piccolo Teatro Gulliver, situato in Contrada Cutura 302, a Santo Stefano di Rende.

PROGRAMMA

• 14 Aprile, ore 17:00: “Trio Jazz” con Velia Ricciardi Una serata di jazz virtuoso ed emozionante con la voce di Velia Ricciardi, accompagnata dalla chitarra di Bruno Marrazzo e dal basso di Renzo Carpanzano.

• 21 Aprile, ore 17:00: “Con Tutto L’amore che posso” – Omaggio a Zero & Baglioni Antonio De Rose e Luca Verduci ci conducono in un viaggio emozionale attraverso i repertori di questi due grandi artisti della musica italiana.

• 25 Aprile, ore 17:00: iPalco in concerto Un gruppo di musicisti di spessore della provincia di Cosenza presenta un repertorio che spazia dal rock al pop, con brani internazionali e perle della musica italiana.

• 28 Aprile, ore 17:00: “Viaggi e Miraggi” – Intorno a Francesco De Gregori di e con Sasà Calabrese, artista poli-strumentista e voce raffinata, ci farà rivivere il meglio del repertorio di De Gregori.

I biglietti sono disponibili per l’acquisto sul sito di “inprimafila” e presso la biglietteria di Via Marconi a Cosenza. Per maggiori informazioni e per l’acquisto dei biglietti, visitate il sito di inprimafila o contattate info@inprimafila.net o il numero 0984795699.