Rende, a Roges vinti 100mila euro con un ‘gratta e vinci’ da 10 euro

RENDE – Una vera e propria sorpresa per il giovane titolare del bar tabacchi Manuel Tucci che ha ricevuto la comunicazione da parte dei Monopoli di Stato circa l’importante vincita avvenuta nella sua attività. Un fortunato giocatore infatti, ha vinto la somma di 100mila euro, con un biglietto ‘Oro 24 Carati’ da 10€, acquistata proprio al Bar Tabacchi Tucci, a Roges di Rende, in via Tevere, nei pressi del parco Robinson. Il vincitore si sarà rivolto direttamente ai Monopoli per l’incasso e il titolare ha fatto la scoperta della vincita, avvenuta il 31 maggio scorso, proprio in queste ore. “Sono felice – ha dichiarato Manuel Tucci – che la nostra attività abbia portato fortuna”.

- Pubblicità sky-