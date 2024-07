Provincia di Cosenza pronta a ristrutturare la vecchia sede dell’Ipsia: “recupero patrimonio scolastico”

COSENZA – La direzione del Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative ha concesso alla Provincia di Cosenza, nell’ambito del Fondo progettazioni enti locali, tutte le risorse richieste per avviare un importante intervento di recupero presentato dall’ente intermedio per l’anno 2023.

La stessa direzione, interna al Mit, ha destinato oltre 194mila euro alla progettazione di opere di adeguamento strutturale e antisismico della vecchia sede dell’Istituto professionale di Stato per l’industria e l’artigianato. «Dunque, predisporremo in tempi rapidi – spiega Rosaria Succurro, presidente della Provincia di Cosenza, ente proprietario della struttura – un progetto di primo livello per recuperare l’Ipsia di San Giovanni in Fiore, scuola storica nel cuore della città antica, che di conseguenza potrà tornare agli antichi splendori. Vogliamo dare alla città una scuola all’avanguardia, accogliente, sicura ed efficiente sul piano energetico, dotata dei migliori standard».

«Come Provincia di Cosenza – ricorda la presidente Succurro – stiamo lavorando senza sosta per la ristrutturazione, l’adeguamento e l’efficientamento del patrimonio scolastico, con investimenti enormi e l’obiettivo di valorizzare gli immobili esistenti e anche i centri storici, come in questo caso. A San Giovanni in Fiore abbiamo riaperto la Scuola alberghiera e stiamo ricostruendo di sana pianta l’Istituto agrario. Ora interveniamo per recuperare un immobile di grande valore, anche al fine – conclude Succurro – di rivitalizzare l’area storica nei pressi dell’Abbazia florense. Abbiamo una visione, una volontà e una determinazione molto chiare».