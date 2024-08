Per il “Vinitaly and the City Sibari” si è riunito il Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica

COSENZA – La riunione segue alcuni tavoli tecnici che si sono svolti in Questura in occasione del “Vinitaly and the City Sibari”, che si terrà nei giorni 30 e 31 agosto e 1 settembre prossimi a Cassano Ionio presso il Parco Archeologico di Sibari. L’evento, organizzato da Verona Fiere e Regione Calabria, si presenta come una manifestazione vitivinicola di assoluta rilevanza che vedrà la partecipazione dei principali attori del settore a livello locale, nazionale ed internazionale.

Ed è proprio alla luce della portata dell’evento che il Prefetto ha ritenuto necessario coinvolgere nella pianificazione tutti i protagonisti istituzionali interessati, a partire dai componenti effettivi del CPOSP, i vertici delle Forze dell’ordine, il Sindaco del Comune capoluogo ed il Presidente della provincia, con il coinvolgimento del Comandante Provinciale dei VVF, del dirigente della Sezione Polizia Stradale, dei Sindaci di Cassano allo Ionio e di Corigliano Rossano, del Commissario Straordinario dell’ARSAC, del Dirigente regionale dell’Anas, del dirigente di Ferrovia della Calabria e del Presidente del Parco Archeologico di Sibari.

La riunione ha consentito di delineare tutte le misure di safety e security necessarie per la specifica manifestazione e di prevedere i servizi di sicurezza e di ordine pubblico – compresi quelli di viabilità – in considerazione anche delle specificità territoriali e del particolare contesto internazionale. Ne seguirà un’ulteriore e conclusiva una volta presentata la documentazione che gli organizzatori sono stati invitati ad elaborare e dopo un primo vaglio della stessa da parte del citato Tavolo tecnico operante in Questura.