Partono i controlli sugli scarichi dei reflui nell’area industriale di Rende

RENDE (CS) – Partono i sopralluoghi nell’area industriale del comune di Rende per definire con precisione il catasto degli scarichi. Sul posto erano presenti, questa mattina, anche il responsabile tecnico del Consorzio Valle Crati Oreste ing. Citrea, il dipendente della Kratos scarl Cosimo Giannitelli, il consulente Massimo Mazzullo, presente anche il Presidente del Consorzio Valle Crati Maximiliano Granata.

Nel corso dei sopralluoghi alla presenza dei dirigenti di Calabria Maceri & Serivzi S.P.A. , di Jrs Silvateam ingredients srl è stato richiesto la planimetria degli allacci alla rete fognaria, richiesta che sarà anche estesa ad Ecosesto spa, che fa seguito a quelle già acquisite delle strutture operanti nella medesima zona.

“Questa attività rientra nell’intensa attività di controllo relativo alle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue urbane collettate alla rete fognaria comunale e confluenti al depuratore consortile sito in Rende, voluta fortemente da questa presidenza non solo per definire il catasto degli scarichi del territorio del Valle Crati, ma per mettere ordine ad un sistema che deve analizzare lo stato dell’arte sul territorio dell’area urbana”. Lo dichiara il Presidente del Consorzio Valle Crati Avv. Maximiliano Granata che conclude: “Siamo i primi in Calabria e nel mezzogiorno a sperimentare questo modello che io ritengo efficiente”.