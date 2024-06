Loizzo sventola alla Camera la bandiera della Calabria, Caruso: “come si fa a non provare vergogna?”

COSENZA – “Non è stato un bel vedere lo spettacolo alquanto indecoroso, offerto nell’aula della Camera, con una deputata calabrese colta nell’atto di magnificare l’approvazione dell’autonomia differenziata, mentre agitava la bandiera della Regione Calabria, accanto ad altre bandiere inneggianti alla secessione”. A scriverlo sulla sua pagina Facebook è il primo cittadino di Cosenza, Franz Caruso.

“Se solo si fosse compreso fino in fondo il senso di quella votazione e cosa comporterà nei fatti a danno del Paese e della Calabria in particolare, una condotta così poco edificante avrebbero dovuto risparmiarcela. E, invece, – conclude Caruso – così non è stato.