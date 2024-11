Lavori per prevenire il dissesto idrogeologico: a Montalto l’accordo con Calabria Verde

- Advertisement -

MONTALTO UFFUGO (CS) – La prevenzione del dissesto idrogeologico tra le priorità dell’Amministrazione comunale di Montalto Uffugo. Manutenzione del patrimonio boschivo, interventi di difesa del suolo, sistemazione fluviale, manutenzione della viabilità rurale e interpoderale. Sono queste alcune delle azioni che il governo cittadino, guidato dal sindaco Biagio Faragalli, intende mettere in campo per far fronte a tutti quei processi geomorfologici che producono la degradazione del suolo. Azioni virtuose che saranno, adesso, supportate da Calabria Verde, grazie alla convenzione firmata tra il Comune di Montalto Uffugo e la stessa.

L’Ente comunale montaltese e la Regione Calabria, dunque, collaboreranno verso l’importante obiettivo della prevenzione del dissesto idrogeologico. I sindaci, infatti, sono la prima autorità di protezione civile e le amministrazioni locali hanno un ruolo determinante nella pianificazione urbanistica del territorio e della sua tutela ed i Comuni hanno la possibilità di mitigare in modo efficace il rischio idrogeologico su più fronti. E lo sa bene il primo cittadino Faragalli che commenta così questo importante accordo: “Insieme al consigliere Gianni Cosentino, delegato alla Protezione civile, abbiamo voluto fare questa convenzione con Calabria Verde, affinchè si possano prevenire tutti quei fenomeni del dissesto idrogeologico che in qualche modo possono arrecare danni alla nostra comunità. E’ ovvio che da parte nostra è fondamentale fare la manutenzione dei fossi di scolo delle cunette affinchè l’acqua possa defluire in maniera normale sulle strade ed evitare fenomeni di smottamenti.

Insieme a tutte le squadre – continua il sindaco – che abbiamo con la manutenzione, grazie anche all’operato dell’assessore alla Manutenzione, Settimia Celebre, stiamo cercando di ripulire questo territorio e, soprattutto, metterlo in salvaguardia. Inoltre, volevo ringraziare l’assessore regionale Gianluca Gallo che ha sposato questa nostra richiesta che è stata attuata in brevissimo tempo e che avrà un costo quasi irrisorio per le casse del Comune ma sarà molto importante per la prevenzione dei fossi di scolo. Abbiamo già fatto interventi importanti a Parantoro, a Lucchetta e li faremo anche a Pitigliano e piano piano anche nel resto del territorio. Ci rendiamo conto – conclude Biagio Faragalli – che non è abbastanza ma di sicuro è un punto di partenza”.