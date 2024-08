Incidente a Lorica, muore una giovane donna cosentina: in lutto gli ultrà del Cosenza

COSENZA – Sconcerto e dolore per la morte di Ilaria Mirabelli, la giovane cosentina che ha perso la vita nel tardo pomeggio di oggi in un incidente stradale autonomo sulla statale 108 bis Silana-Cariati nel comune di Casali del Manco. Diversi i messaggi di cordoglio sui social.

“Abbiamo purtroppo appreso della tragica scomparsa di Ilaria, amica e ultras di vecchia data, volto buono, gentile e sorridente, da sempre innamorata di questi due colori.

In segno di lutto e rispetto stasera a Mantova non esporremo nessun drappo e non tiferemo per tutti i 90 minuti. Il nostro pensiero è rivolto a Ilaria e ai suoi familiari.

Ti sia lieve la terra”, scrive la pagina facebook ANNI Ottanta Cosenza.

“Causa lutto, i quasi 500 Ultrà del Cosenza presenti a Mantova questa sera, non esporranno nessun drappo e non canteranno per rispetto di Ilaria, andata via troppo presto, e alla quale mandiamo un bacio anche noi”, scrive anche la pagina social Ultras Calabria.