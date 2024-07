Incendio in un bazar a Settimo di Montalto: il 26enne ustionato è stato trasferito a Bari

MONTALTO UFFUGO (CS) – Si trova nel centro grandi ustionati del policlino di Bari il 26enne di nazionalità cinese rimasto ustionato nel rogo scoppiato domenica scorsa in un capannone di oltre 2mila metri quadrati adibito ad attività commerciale e situato su Viale Trieste nella frazione di Settimo a Montalto Uffugo.

Il ragazzo, fratello del proprietario del bazar, era intento a sistemare della merce all’interno del magazzino quando è stato raggiunto dalle fiamme innescate per uno scoppio, le cui cause sono ancora da accertare. Il 26enne, avvolto dalle fiamme, è subito uscito dal negozio per chiedere aiuto. Sul posto sono intervenuti subito i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme e un ambulanza del 118 che ha trasportato il giovane all’ospedale Annunziata di Cosenza. Una volta giunto sul posto i medici hanno valutato gravi le ustioni riportate dal 26enne tanto da ritenere opportuno trasferirlo in tarda serata in un reparto specializzato di Bari.

Intanto – secondo quanto riporta Gazzetta del Sud – si è formata sul territorio una catena umana di solidarietà intorno a questa famiglia cinese, a Montalto Uffugo

da anni ed integratasi bene nella comunità montaltese. Un tam tam sui social e sui

gruppi whatsapp i montaltesi ha fatto da cassa di risonanza alla notizia tanto da mobilitare dei gruppi di preghiera per le condizioni del giovane e tanti sono stati i messaggi di disponibilità e di vicinanza nei confronti della famiglia.