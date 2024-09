Il Festival di Rende spegne 59 candeline: attesi oltre 60 artisti internazionali

RENDE (CS) – Il Festival di Rende, il più longevo della Regione Calabria, si appresta a spegnere le sue 59 candeline con un’edizione speciale, fortemente orientata al tema della donna. Il Comune di Rende, in collaborazione con il direttore artistico Alfredo De Luca, ha curato un cartellone ricco e variegato, che vede una predominanza di protagoniste femminili. Tra gli eventi più attesi della kermesse, spiccano i live di Rose Villain, in programma per il 21 settembre in Via Rossini, e quello di Giusy Ferreri, il 16 settembre nella suggestiva cornice di Piazza R. Kennedy presso il Museo del Presente. Non mancheranno esibizioni iconiche come quella dei Dirotta Su Cuba, che il 17 settembre animeranno Piazza Costantinopoli, nel cuore del borgo antico di Rende Centro Storico. Il Settembre Rendese non si limita alla musica. Tra gli eventi culturali più rilevanti, la mostra “Geni Comuni”, ormai un appuntamento consolidato, sarà ospitata dal 13 settembre al Museo del Presente. Attesissimo anche l’incontro con la testimonial d’eccezione Francesca Piccinini, una delle donne più vincenti della storia dello sport italiano, che avrà luogo il 14 Settembre alle 18:30 presso il Museo del Presente. L’appuntamento sarà presentato dal giornalista ed inviato Sky Sport Italia Sandro Donato Grosso.

L’edizione di Geni Comuni vedrà la partecipazione di oltre 60 artisti internazionali, con sezioni speciali dedicate a Van Gogh, tra cui l’innovativa “Van Gogh Shadows”, e una sezione dedicata all’Intelligenza Artificiale, curata da NTT DATA. Inoltre, sarà presente una sezione fotografica, organizzata dal comitato provinciale UNICEF di Cosenza. Non mancheranno gli appuntamenti con le tradizioni enogastronomiche locali, con l’evento “La Divina Gastronomia”, che si terrà al Castello Normanno Svevo di Rende Centro Storico. In contemporanea, la “Notte degli Artisti” offrirà, come di consueto, esibizioni di artisti di strada e performance live, quest’anno caratterizzate dalla musica Jazz Manouche del Pietro Lazazzara Gipsy Jazz Quintet. All’interno del Settembre rendese spazio anche alla comicità con il Trio Centouno reduci dal successo di Zelig Off che calcherà il paco di Arcavacata il 15 Settembre.

Il Festival ospiterà anche una tappa internazionale il 19 settembre, con Montelier, uno degli artisti più in voga del momento nel panorama della musica latina. Il 20 settembre sarà la volta del “Premio Eccellenze Artistiche Calabresi”, divenuto ormai un evento chiave del festival. La selezione dei premiati per l’edizione 2024 include personalità di spicco come Roberto Chiappetta, Federico Veltri, Desiree Malizia, Mirko Iaquinta e il campione olimpico Giovanni Tocci. La conferenza stampa della 59^ edizione del Settembre Rendese è fissata giorno 11 Settembre presso la sala rappresentanze del Comune di Rende alle ore 12:00. Con un programma così articolato e di alta qualità, il Festival di Rende si conferma ancora una volta come un punto di riferimento culturale e artistico di rilievo per la regione Calabria, offrendo al pubblico una varietà di eventi imperdibili e di respiro internazionale.