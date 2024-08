Fichi di Cosenza DOP a bordo degli aerei: firmato l’accordo tra il Consorzio e Aeroitalia

COSENZA – Ancora un nuovo risultato raggiunto dalle eccellenze del nostro territorio. Commenta così CIA Calabria Nord l’accordo siglato tra il Consorzio Fichi di Cosenza DOP e Aeroitalia per la distribuzione a bordo del prodotto. “Esprimo le mie congratulazioni più sincere al Consorzio – ha dichiarato Luca Pignataro, Presidente di CIA Calabria Nord, dopo la firma – è per noi importante sapere che uno dei prodotti di eccellenza del nostro territorio sarà fatto degustare ad alta quota, per ora anche solo su tratte selezionate”.

CIA Calabria Nord è orgogliosa di quello che non può che essere valutato come un successo per tutti i calabresi, rinnovando la volontà di supporto e collaborazione con il Consorzio e con tutti coloro che quotidianamente si impegnano per portare alto il nome dell’agricoltura calabrese nel mondo. “La speranza – conclude Pignataro – è che questo passo possa estendersi ancora non solo per il Consorzio di Tutela Fichi di Cosenza DOP, che tanto e bene sta lavorando per la promozione e valorizzazione, ma anche ad altri prodotti di eccellenza della nostra straordinaria terra”.