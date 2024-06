Festa della Repubblica, a Cosenza: “identità, rinascita e liberazione”

COSENZA – Le celebrazioni del 78esimo anniversario della nascita della Repubblica italiana si sono aperte oggi a Roma con l’alzabandiera solenne all’Altare della Patria e l’omaggio al Milite Ignoto, dove è stata deposta una corona d’alloro da parte del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accompagnato dalle più alte cariche dello Stato. Presenti a Piazza Venezia, la premier Giorgia Meloni i presidenti di Senato e Camera Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, e al ministro della Difesa Guido Crosetto. Una Festa della Repubblica sotto la pioggia e con il fresco, così diversa dai 2 giugno soleggiati degli ultimi anni. Diversa anche piazza Venezia con i cantieri in corso e la gru che solleva il telo bianco con l’ulivo e la stella, stemma della Repubblica italiana. Hanno sorvolato piazza Venezia le Frecce Tricolori. Successivamente si svolgerà la tradizionale parata ai Fori Imperiali.

Occhiuto: «Buon compleanno alla nostra Repubblica»

Il 2 giugno del 1946, con un referendum al quale parteciparono l’89% degli italiani aventi diritto, i cittadini scelsero la forma di governo del Paese. Vinsero la libertà, la democrazia, e la voglia di riscatto di un intero popolo». Questo il messaggio del governatore calabrese Roberto Occhiuto sulla Festa della Repubblica

Anche Cosenza celebra il 78esimo anniversario della Festa della Repubblica, a sottolineare che l’Italia è l’insieme dei valori che i suoi cittadini esprimono. La cerimonia, come da occasione, si è svolta in piazza 11 settembre, davanti la prefettura e alle più alte cariche istituzionali locali. Dopo l’alzabandiera sono stati consegnati i diplomi di onorificenza all’Ordine del Merito della Repubblica Italiana.

A seguire il Prefetto Ciaramella ha tenuto il “Battesimo Civico” consegnando simbolicamente il testo della Costituzione ad alcuni giovani cosentini che quest’anno sono divenuti o stanno per divenire maggiorenni. Il “Battesimo Civico ” sarà per gli interessati un compleanno particolare e fondamentale per la loro partecipazione alla vita sociale e politica della Nazione. Con tutti i diritti e doveri che la Carta Costituzionale Italiana affida ai nuovi maggiorenni.

Insigniti OMRI :

Cavaliere Vincenzo ARENA; Cavaliere Onofrio MASSAROTTI; Cavaliere Antonio SICA; Cavaliere Eufemia TARSIA.

Per onorare il 78° anniversario della Repubblica Italiana su Piazza Kennedy, sono stati esposti dei mezzi appartenenti ai vari Corpi militari, delle Forze dell’Ordine e dei Vigili del Fuoco e, nella serata. Stasera alle ore 21,00 presso il Teatro “A. Rendano”, si terrà il concerto a cura dell’Orchestra Sinfonica del Conservatorio di Cosenza.