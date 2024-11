Ermanno Quintieri, nuova vittoria per il pilota cosentino nella coppa Campioni di karting

- Advertisement -

COSENZA – “Siamo particolarmente orgogliosi della nuova impresa del nostro giovane pilota Ermanno Quintieri che ha raccolto un secondo piazzamento nazionale nella categoria Kz2 nella Coppa campioni di karting. La sua stella continua a brillare e ci riempie ancora una volta di particolare soddisfazione”. Sono le parole con le quali il Sindaco Franz Caruso plaude, ancora una volta, alla nuova impresa compiuta dal giovane pilota cosentino di karting che ha colto una brillante affermazione, anche se si è dovuto accontentare del secondo posto nella classifica finale, sul circuito del Sele di Battipaglia.

“Come era accaduto in un’altra circostanza – ha sottolineato Franz Caruso – la prova di Ermanno Quintieri ha avuto qualcosa di esaltante per come ha saputo, in Gara 2 (dopo il primo posto della Gara 1) risalire le posizioni che lo hanno visto partire dall’ultima posto, a causa di un guasto meccanico che lo ha angustiato sin dall’inizio. Ma, a furia di sorpassi, considerata la sua specialità, Ermanno – ha aggiunto il primo cittadino – è riuscito a risalire la china, conquistando il secondo piazzamento nella KZ2, che è la classe regina del karting. Sulle grandi qualità di Ermanno Quintieri non abbiamo mai avuto dubbi, consapevoli della sua caparbietà, della capacità reattiva ed anche delle freddezza che riesce a mantenere nei momenti più complicati. Ma la nostra felicità nell’apprendere di questa sua nuova impresa – ha concluso Franz Caruso – è ancora più intensa perché è bene ricordare che Ermanno gareggia, nei diversi circuiti che lo vedono impegnato, con un kart sul quale campeggia lo stemma della città di Cosenza e questo ci riempie di ulteriore orgoglio”.