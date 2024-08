“Ennesimo scippo: fondi Por per la metropolitana di Catanzaro, e la metro di Cosenza fallisce”

RENDE – “Registriamo l’ennesimo scippo avvenuto ai danni della comunità della nostra area urbana. Ci vien da dire: Oltre al danno, la beffa. Non troviamo altre parole per commentare la decisione della Regione Calabria di destinare fondi Por, provenienti dal FSC, alla metropolitana Catanzaro-Germaneto. Fin qui niente da dire. Mentre, nulla è stato deciso per la metro Cosenza-Rende-Unical. Anzi sì: hanno deciso di farla definitivamente fallire“. A dirlo in una nota è la Federazione riformista di Rende.

“Evidentemente il centrodestra guidato dai fratelli Occhiuto, dopo aver fatto perdere i 160 milioni di euro destinati al collegamento metropolitano tra Cosenza-Rende-Unical ha cestinato il progetto che a quanto pare non viene più preso in considerazione.

Dobbiamo ricordare – continua la nota – a quanti sostengono che fin dagli anni ‘70 non sia stato compiuto nessun passo in avanti sul fronte dell’area urbana, che questo progetto di collegamento Cosenza-Rende-Unical era nato per volontà delle amministrazioni comunali di Cosenza e di Rende, che dai primi anni 2000 fino al 2011, si riunivano di frequente per confrontarsi e sviluppare una visione di area urbana che fosse la più moderna ed europea. In questo contesto, fu progettato, finanziato ed appaltato il progetto di metropolitana leggera Cosenza-Rende-Unical. Vi è da dire che questo continuo confronto tra le amministrazioni ha sviluppato accordi di programma che hanno consentito la realizzazione tra Cosenza e Rende di importanti opere finalizzate proprio allo sviluppo dell’area urbana: il parco Acquatico, i due viale Parco, ecc. Ancora oggi, tramite i fondi di Agenda Urbana, le due municipalità godono di finanziamenti continui intercettati con quegli accordi di programma.

Appare del tutto kafkiano che i sostenitori della c.d. città unica siano i protagonisti di questa recente stagione amministrativa che ha fatto deragliare la metropolitana leggera cosentina, che non interessa agli attuali gestori del potere regionale. Ed infatti, la metro leggera è fallita nei dieci anni in cui Cosenza è stata governata da una coalizione di centrodestra, guidata dall’Arch. Occhiuto insieme all’allora assessore Succurro e all’allora Presidente del Consiglio Comunale Pierluigi Caputo. Quindi, coloro che sono scesi definitivamente dalla metropolitana leggera, e si sono esibiti solamente in una sceneggiata sulla circolare veloce insieme all’allora rettore Crisci, sono gli stessi che oggi pretendono di salire in cattedra per darci lezioni di area urbana e di città unica”.