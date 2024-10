Ecosistema urbano, primato di Cosenza tra le città del Sud Italia. Caruso:”il risultato ci inorgoglisce”

COSENZA – “Lungi dai toni trionfalistici ed autoreferenziali che caratterizzavano, in casi come questo, i commenti di chi mi ha preceduto alla guida della città, prendo atto con soddisfazione del rapporto 2024 di Legambiente e Ambiente Italia sull’ecosistema urbano, pubblicato dal quotidiano economico ‘Il Sole 24 Ore’, nel quale alla città di Cosenza viene riconosciuto il primato tra le città del Sud Italia capoluogo di provincia”. Così il Sindaco Franz Caruso commentando la classifica annuale di Legambiente sulla qualità della vita nelle città italiane.

“Una performance che non solo ci soddisfa – aggiunge Caruso – ma che ci inorgoglisce, anche perché traccia il segno di un cammino virtuoso che se da un lato conferma il nostro impegno e la nostra vocazione alle buone pratiche in senso ecologista e all’insegna della sostenibilità, dall’altro ci sprona a migliorarci e a raggiungere ulteriori traguardi. La leadership nel Sud Italia non è un dato che ci appaga del tutto, perché avremmo certamente potuto confermare la nostra posizione dello scorso anno se non fossero stati cambiati i parametri di valutazione”.

“Nella classifica nazionale – prosegue il sindaco di Cosenza – scendiamo di sei gradini solo perché c’è stato questo cambiamento. Ad esempio nel report di quest’anno non vengono riportati, per tutte le città calabresi, i dati sulla qualità dell’aria che è sempre stato uno degli indicatori sul quale la città ha fatto registrare buone performance. Andando a leggere il rapporto di quest’anno si riscontra che i dati sull’inquinamento atmosferico e, di conseguenza, sulla qualità dell’aria, non sono stati rilevati.

Resta la soddisfazione per il sesto posto in Italia che la nostra città conquista per la superficie destinata alle isole pedonali, così come abbiamo ottenuto il secondo piazzamento nella classifica nazionale per le piste ciclabili (i metri equivalenti di piste ciclabili ogni cento abitanti), un risultato che, peraltro, ci conforta enormemente, in un momento in cui questo argomento è stato al centro, qualche mese fa, di alcune polemiche che auspichiamo siano state finalmente accantonate, ancor di più a seguito della rimodulazione delle piste ciclabili che abbiamo messo in atto e grazie alla quale diventeranno ancora più lunghe”. “Da ricordare, infine – sottolinea Caruso – tra le note di merito del rapporto di Legambiente, la buona performance di Cosenza anche nel segmento delle energie rinnovabili”.