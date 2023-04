Delitto Lisa Gabriele, colpo di scena: gip dispone la riapertura del telefono della vittima

COSENZA – Nel processo che mira a far luce sulla morte della 22enne di Rose continuano i colpi di scena. Lisa Gabriele, era stata trovata senza vita in campagna a Montalto Uffugo nel 2005. Il magistrato ha disposto la riattivazione del cellulare della vittima per leggere i contenuti degli SMS che ricevette prima di essere uccisa.

L’unico imputato è Maurizio Abate, ex poliziotto della Stradale di Cosenza accusato di aver ucciso la giovane, in concorso con ignoti, inscenandone poi il suicidio. Per Abate la procura ha chiesto la condanna a 18 anni di reclusione.