Città unica, “urgente lo svincolo a Sud per Cosenza: tassello fondamentale del mosaico”

COSENZA – “Nell’ipotesi della realizzazione della Città unica, l’idea di un nuovo svincolo autostradale Cosenza Sud va sostenuta. I due progetti sono inscindibili per immaginare concretamente la Cosenza che verrà. Siamo convinti – scrive il coordinamento cittadino – che le rappresentanze politiche, governative e municipali di Fratelli d’Italia sosterranno un tema fondamentale per lo sviluppo del capoluogo e dell’area urbana e per restituire ruolo al centro storico. E’ di tutta evidenza che rendere possibile un nuovo accesso alla città, attraverso i fondi del Pnrr, valorizzi i territori a Sud, comprese le frazioni Donnici, Sant’Ippolito e Borgo Partenope, oltre all’area dei Casali e della Presila.

Riteniamo che il nuovo svincolo possa essere utile per snellire la mobilità specie su via Roma nelle ore di punta e quindi via Pasquale Rossi, strade che continuano a essere ostaggio delle auto, per gli errori marchiani del Comune nella predisposizione del piano del traffico. Per raggiungere l’obiettivo è necessaria una forte sinergia tra Ministero delle infrastrutture, Anas, Regione Calabria e Comune. Il progetto della città unica, l’idea della Grande Cosenza, vanno riempiti di contenuti. Una visione unitaria e strategica del futuro, fondata su opere pubbliche, servizi, fondi per lo sviluppo. Il nuovo svincolo è un tassello fondamentale del mosaico”.