COSENZA – Sarà presentato venerdì 15 novembre, alle ore 17,00, presso l’editore Balzano, in via Pasquale Rossi, 50, a Cosenza, il libro di Pierpaolo Pisano “Sindacato – Partecipazione e sentimento”. L’iniziativa è promossa dall’UGL – Telecomunicazioni Cosenza. L’autore del libro, Pierpaolo Pisano, presenterà il volume ed il viaggio professionale e personale che ha ispirato la sua visione dell’organismo di tutela dei lavoratori. L’incontro con l’autore sarà moderato da Vittoria Scola.

Il libro di Pisano è, come detto, un viaggio all’interno di un quadro storico, tra cronaca e attività lavorativa, che ha portato l’autore, dopo una serie di confronti ed anche “scontri” nel mondo lavorativo, a maturare la scelta di gettarsi a capo fitto nell’impegno sindacale. Pisano racconta di come sia rimasto colpito dalle ingiustizie e di come i suoi solidi principi gli abbiano fatto crescere la consapevolezza che è un dovere battersi per quello in cui si crede. Un racconto ed una riflessione sul passato, presente e futuro del lavoro e del sindacalismo.