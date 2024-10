Cosenza, ricordata Norma Cossetto. A Reggio imbrattata la targa in sua memoria

COSENZA – Si è svolta questa mattina alle ore 11:00, in Piazza della Vittoria, nella Villa Nuova davanti al monumento ai caduti nella città di Cosenza la manifestazione denominata “Una rosa per Norma Cossetto”, promossa in tutta Italia dal Comitato 10 Febbraio, e a Cosenza, anche dall’Associazione Rivolta Ideale, per onorare la memoria della giovane istriana, seviziata e uccisa nel 1943 dai partigiani comunisti slavi.

“Il ricordo e la memoria sono importanti, il sacrificio di Norma Cossetto, la studentessa istriana che nell’ottobre 1943 venne sequestrata, stuprata e gettata in una foiba dai partigiani comunisti slavi, non può e non deve essere dimenticato”. Dopo la deposizione di una rosa, è stata ricordata la vita e l’eroica fine della giovane italiana. Presenti l’on.le Luciana De Francesco, Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia; Angelo Brutto, Presidente Provinciale di Fratelli d’Italia e Sergio Strazzulli Presidente del circolo “ Benito Falvo” di Fdi.

A Reggio, imbrattata la targa commemorativa

Intanto a Reggio Calabria si è registrato un atto vandalico e la targa posizionata per ricordare Norma Cossetto è stata imbrattata. Il Comitato ha commentato quanto accaduto definendolo “l’ennesimo vilipendio nei confronti dei martiri delle foibe, nel totale silenzio delle istituzioni conniventi per questioni di partigianeria” esprimendo “un sincero disprezzo che va oltre la tiepida indignazione. Come Comitato 10 Febbraio, responsabili della memoria civica, ci batteremo e ci esporremo più attivamente e duramente contro questa melma che intende cancellare, in puro stile mafioso, i misfatti della propria eredità”.

La targa commemorativa intitolata alla studentessa istriana massacrata dai partigiani titini, era stata spostata dall’area Griso-Laboccetta ad un angolino compresso tra una scalinata e un muretto: “un buco che la rende invisibile, nonché facile bersaglio degli imboscati. Gli stessi che hanno imbrattato la targa, ben nascosti e protetti” sottolinea il Comitato 10 febbraio.

“Che il rispetto dei defunti non fosse esattamente la stella polare dell’antifascismo, ci era già noto. Tutte le giravolte intellettuali e dialettiche si frantumano di fronte alla cruda realtà della storia. 80 anni dopo, difatti, l’attitudine caratterizzata da vigliaccheria, ignoranza e povertà di Spirito, rimane immutata. Come si accennava, diventano sempre più numerosi gli atti vandalici rivolti alle sedi intitolate a memoria della tragedia giuliano-dalmata che – ribadiamo per i più sbadati e i più ignavi – è una tragedia italiana. Un malcostume perpetrato nel silenzio mediatico e politico; sintomatico perché conferma l’arrendevolezza collettiva dinanzi al degrado. Per questo la nostra battaglia – conclude il Comitato – acquisisce un significato etico incomprensibile al senso comune odierno. Insisteremo con maggiore determinazione, affinché si ripristini la sacralità e non rimanga alcunché di queste sciatte e vili manifestazioni”.