Cosenza, un cinghiale a passeggio su Via Popilia

COSENZA – Il cinghiale prima sul marciapiede e poi in mezzo alla strada. È quanto si vede nel video finito in rete che riguarda l’animale a spasso per le vie di Cosenza. A riprendere la scena è stato un cittadino cosentino alle prime ore dell’alba mentre si trovava su Via Popilia. L’uomo era incredulo nel vedere l’esemplare scorrazzare indisturbato per le vie cittadine. Nei giorni scorsi diversi gruppi di ungulati sono stati avvistati in tante città calabresi, e Cosenza non poteva fare eccezione.

Il primo rischio della presenza incontrollata dei cinghiali in strada è quello di determinare incidenti con il coinvolgimento di veicoli e persone come è successo in città del Nord. La problematica della fauna selvatica in libera circolazione, in Italia, sta diventando una questione molto delicata e complessa che occorre affrontare con ancora più efficacia e programmazione tra tutti i soggetti territoriali competenti, con in testa la Regione.