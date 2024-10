Cosenza, simulata una fuga di gas al Liceo ‘Scorza’: coinvolti anche docenti e insegnanti

COSENZA – Si è svolta ieri mattina nel Liceo Scientifico Scorza di Cosenza l’esercitazione della protezione civile, coordinata dalla Prefettura di Cosenza, che ha visto coinvolte tutte le componenti della protezione civile, le Forze dell’ordine, i Vigili del Fuoco, il SUEM 118, la polizia municipale e quella provinciale,la Croce Rossa italiana. L’ evento è stato realizzato in stretta collaborazione con Rosanna Rizzo, dirigente del Liceo scientifico Scorza ed il suo staff organizzativo-didattico. Erano presenti Giuseppe Di Martino, vice-prefetto di Cosenza, Francesco Ferrari,responsabile Protezione civile nazionale, Francesco Gervasi, funzionario del Dipartimento Protezione Civile Regione Calabria, Francesco Gentile , Presidente Croce Rossa Italiana ,Comitato di Cosenza e Gaetano Rizzuto, consigliere direttivo Croce Rossa Cosenza, Roberta Martire, Vice Questore Aggiunto Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Cosenza,il Tenente colonnello della Guardia di Finanza Roberta Masci, capo del Gruppo Città di Cosenza, l’ingegnere Fabrizio Pirillo vice-dirigente area affari generali Vigili del Fuoco Calabria,i responsabili provinciali Pronto Soccorso SUEM.

Simulata una fuga di gas al Liceo Scorza

L’evento fortemente voluto dalla prefettura cosentina ha puntato l’attenzione sulla sicurezza nelle scuole e lo storico liceo scientifico Scorza di Cosenza e’ stato il luogo elettivo dell’esercitazione; in particolare è stata simulata una fuga di gas, con scoppio ed incendio nel locale seminterrato, con necessità di evacuazioni di tutti i presenti nell’istituito. Le fasi sono state eseguite a regola d’arte anche grazie alla collaborazione degli studenti , dei docenti e del personale Ata, coordinati dalla docente Monica Corea, referente per la sicurezza dell’istituto. Le prove di emergenza ed evacuazione sono importanti anche per permettere agli addetti delle squadre di emergenza di capire come coordinarsi tra loro in tempi rapidi. Le informazioni e le istruzioni devono essere impartite da un responsabile, in modo chiaro, preciso e veloce, e tutti devono sapere cosa fare in tali circostanze.

Proprio per la natura di urgenza e imprevedibilità delle emergenze, le prove permettono di “allenarsi” a determinate situazioni di rischio per non farsi prendere alla sprovvista in momenti particolarmente delicati e cruciali. L’esercitazione nel Liceo Scorza e’ stata condotta in maniera efficace e con esiti soddisfacenti, l’evento si inserisce all’ interno della Settimana nazionale della Protezione civile, al fine di tutelare la salute dei lavoratori e degli studenti: sentirsi al sicuro è un bisogno collettivo di benessere, che deve essere garantito con l’attuazione di misure di prevenzione e protezione dell’ambiente lavorativo e il coordinamento di tutte le risorse territoriali. Nel testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, (decreto legislativo 81 del 2008) la scuola è il luogo prioritario dove la salute e la sicurezza devono convivere: l’ambiente in cui gli studenti trascorrono la maggior parte delle ore nella loro giornata, una seconda casa che deve essere pronta a garantire l’attuazione e il miglioramento continuo delle misure specifiche. Un plauso dunque al Liceo Scorza per aver aderito in modo significativo a questa iniziativa che ha dimostrato come la resiliente collaborazione dei cittadini e di tutte le articolazioni della società civile, rappresenti l’unica via verso il benessere e la protezione del territorio nella società del futuro .